İçinde tandırın bulunduğu kulübede yangın çıktı - Son Dakika

İçinde tandırın bulunduğu kulübede yangın çıktı

Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın bahçesinde içinde tandırın bulunduğu kulübede yangın çıktı. Vatandaşlar yangının evlerine sıçramaması için adeta seferber oldu.

Yangın, bugün saat 14.30 sularında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde bulunan Kulübe de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde ekmek tandırının da bulunduğu kulübe alev topuna döndü. Apartmanda yaşayan vatandaşlar yangının evlerine sıçramaması için adeta seferber oldu. Kova ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışan vatandaşların yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Panik anları ise kameraya yansıdı.