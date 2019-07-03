Bahçedeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı
1 saat önce
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde S.M.Ç.'nin, etrafına farklı bitkiler dikerek gizlemeye çalıştığı evinin bahçesindeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:12 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Bigadiç
ilçesinde S.M.Ç.'nin, etrafına farklı bitkiler dikerek gizlemeye çalıştığı evinin bahçesindeki kenevirler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı.
Bigadiç İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Güvemçetmi
Mahallesi'nde yaşayan S.M.Ç.'nin, kenevir ticareti yaptığını belirledi. Jandarma tarafından S.M.Ç.'nin evine yapılan baskında, bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve esrar maddesi imal ettiği ortaya çıkarıldı. Kenevirleri gizlemek için etrafına farklı bitkiler diktiği de beirlenen S.M.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda 23 kilo esrar ve 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan F.A., savcılık talimatıyla serbest kalırken, S.M.Ç.'nin sorgusu sürüyor.
- Balıkesir
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