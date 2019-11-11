Son Dakika Haberleri: Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi
Son Dakika Güncel Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi

Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi

6 saat önce

İZMİT'te okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yapıda yangın çıktı.

Bahçedeki konteyner yandı, okul tatil edildi, System.String[]

İZMİT'te okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yapıda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle okulda eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

Olay, İzmit Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrik yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, prefabrik yapıda kullanılan izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de okuldaki öğrencilerin tahliyesini sağladı. Okul, duman ile dolarken, eğitime bir gün ara verildi. Öğrencilerin dumandan etkilenmediği belirtildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
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