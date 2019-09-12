Bahçedeki kuru otları yakmak isterken evini yaktı

Erzincan'da bir kişi, bahçesindeki kuru otları yakmak isterken evinin yanmasına neden oldu.



Olay, bugün saat 14. 25 sıralarında kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Çatalören köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cem Günay, bahçesindeki kuru otları yakıp temizlik yapmak isterken kıvılcımlar rüzgarın etkisiyle kerpiç eve sıçradı. Kısa süre sonra evdeki yangın büyüdü. Bu sırada yangının çıktığı evin bitişiğinde uyuya kalan yaşlı kadın köy halkı tarafından evden çıkarıldı.



Olay yerine varan Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına iki itfaiye aracı ve 6 personelle müdahalede bulundu. Yangın diğer kerpiç evlere ve ahırlara sirayet etmeden önlendi.



Köyde paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi. - ERZİNCAN