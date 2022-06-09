Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler - Son Dakika
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Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler

09.06.2022 19:54

Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler Karabük'te bir sitenin bahçesinde bulunan mazgala giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler

KARABÜK - Karabük'te bir sitenin bahçesinde bulunan mazgala giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde yer alan mazgalda yılan gören site sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi.

Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler
Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler
Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler
Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karabük, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçedeki mazgalın içerisindeki yılanı görünce itfaiyeden yardım istediler - Son Dakika

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