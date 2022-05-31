Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi - Son Dakika
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Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi

31.05.2022 12:07
Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen Şenol Alarcin'in (54) bahçede cansız bedeni bulundu.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen Şenol Alarcin'in (54) bahçede cansız bedeni bulundu.

Şenol Alarcin, dün Şerbetpınarı Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki bahçeye giderek içki içti. Bir süre sonra yakınları, Alarcin'in bahçede cansız bedenini buldu. Sahte içkiden hayatını kaybettiği öne süren Alarcin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi - Son Dakika


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