Bahçedeki otları yakarken, kendi yandı - Son Dakika
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Bahçedeki otları yakarken, kendi yandı

6 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, fındık bahçesinden topladığı otları ateşe veren Zeki Müminoğlu (64) rüzgar nedeniyle büyüyen alevlerin arasında kalıp, yaralandı.

Bahçedeki otları yakarken, kendi yandı, System.String[]

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, fındık bahçesinden topladığı otları ateşe veren Zeki Müminoğlu (64) rüzgar nedeniyle büyüyen alevlerin arasında kalıp, yaralandı. Müminoğlu tedavi altına alındı.

Akçakoca Akkakaya köyünde yaşayan Zeki Müminoğlu, öğle saatlerinde fındık bahçesini temizledi. Topladığı otları da ateşe verdi. Ancak alevler, rüzgarın etkisi ile fındık bahçesinin bitişiğinde bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangın bir anda büyürken, Zeki Müminoğlu alevler arasında kaldı. Çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından kurtarılan Müminoğlu, gelen 112 Acil ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ise 5 dönüm alan yandı.


Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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