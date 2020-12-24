Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Olay merkez ilçeye bağlı Cerit Köyü'nde meydana geldi. 83 yaşındaki Elife Şahin evinin bahçesindeki otları yakmak isterken bir anda elbisesi tutuştu. Yaşlı kadının yandığını gören gelini, su dökerek kayınvalidesini tamamen yanmaktan kurtardı.

KADIN KURTARILAMADI

Ambulansla Karaman'daki bir hastaneye götürülen Şahin, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadın yapılan müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

"TUTUŞUNCA KENDİSİNİ SÖNDÜREMİYOR"

Elife Şahin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının oğlu Mustafa Şahin, "Annem bahçeye gidiyor. Otları yakarken elbisesi yanmaya başlıyor. Tutuşunca da kendisini söndüremiyor. Bizim biraderin hanımı da orada ateşin olduğunu görünce koşmuş, annem yanarken o söndürmüş. Bilgimiz bu kadar yani. Adana'ya getirdik. Adana'da da öldü. Buradan Karaman'a götüreceğiz" dedi.