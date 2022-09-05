Bahçedeki yavru köpeği böyle çaldı - Son Dakika
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Bahçedeki yavru köpeği böyle çaldı

05.09.2022 13:46

Bahçedeki yavru köpeği böyle çaldı Kameralara takılan hırsız yüzünü tişörtüyle sakladıADIYAMAN Adıyaman'da, özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü bir okula gelen kimliği belirsiz bir şahıs, bahçede bulunan yavru cins köpeği kucaklayarak çaldı.

Bahçedeki yavru köpeği böyle çaldı

Kameralara takılan hırsız yüzünü tişörtüyle sakladı

ADIYAMAN Adıyaman'da, özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü bir okula gelen kimliği belirsiz bir şahıs, bahçede bulunan yavru cins köpeği kucaklayarak çaldı. Şahıs, kimliğinin belli etmemesi için tişörtle yüzünü saklaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bulunan özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı bir okula gelen kimliği belirsiz bir şahıs, bahçede bulunan yavru köpeği gözüne kestirdi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıs, kimliğinin belli olmaması için yüzünü tişörtüyle kapadı. Yavru cins köpeği çalan şahıs daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşırken yaşanan hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden okul görevlileri, polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polisler, şahsın yakalanması ve köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçedeki yavru köpeği böyle çaldı - Son Dakika

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