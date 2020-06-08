Bahçedeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika

AKSARAY'da, bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hasas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa süreli paniğe neden olan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yakalandı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar ise, cep telefonu kameralarıyla yılanın yakalama anını görüntüledi.