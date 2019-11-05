Bahçedeki yılanı öldüreyim derken tüfekle annesini yaraladı
6 saat önce
Siirt'te evinin bahçesindeki yılanı öldürmek isteyen bir kişi, ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu annesini yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
Siirt'te evinin bahçesindeki yılanı öldürmek isteyen bir kişi, ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu annesini yaraladı.
Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Aktaş köyü Bakır mezrasında meydana geldi. 32 yaşındaki C.Ç., bahçede gördüğü yılanı öldürmek için tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar taşa çarparak sekmesi sonucu 71 yaşındaki annesi D.Ç.'ye isabet etti. Yaralanan anne, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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