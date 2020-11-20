Bahçeden 10 ton portakal çaldılar - Son Dakika

Bahçeden 10 ton portakal çaldılar

20.11.2020 09:51

Bahçeden 10 ton portakal çaldılar Adana'da bir bahçeden çalınan 50 bin lira tutarındaki 10 ton portakal bulunarak sahibine teslim edildi Adana'da bir bahçeden çalınan 50 bin lira tutarındaki 10 ton portakal bulunarak sahibine teslim edildi.

Bahçeden 10 ton portakal çaldılar

Adana'da bir bahçeden çalınan 50 bin lira tutarındaki 10 ton portakal bulunarak sahibine teslim edildi

ADANA - Adana'da bir bahçeden çalınan 50 bin lira tutarındaki 10 ton portakal bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Kasım günü gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çağırkanlı Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde portakal bahçesine gelen Erdal T., yaklaşık 10 ton portakalın çalındığını fark etti. Erdal T.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bahçede incelemelerde bulunan polis, ağaçların arasında yere düşmüş bir akaryakıt fişi buldu. Fişin üzerindeki plakadan yola çıkarak iz süren ekipler, olayda kullanıldığı düşünülen aracın sahibi Cebrail A.'yı gözaltına aldı.

Cebrail A.'nın olayla ilgisi olmadığını ve kamyoneti başkasına verdiğini söylemesi üzerine polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin Hasan A. olduğunu belirledi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle adrese baskın düzenleyen polis, Hasan A.'yı gözaltına aldı. Hasan A.'nın evinin önünde kasaların içerisinde yaklaşık 500 kilogram portakal ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hasan A., evin önündeki portakalları tanımadığı bir kişiden satın aldığını öne sürdü. Öte yandan Erdal T. ise bu portakalların kendisine ait olduğunu, bölgede 'Spring Navel' cinsi portakalları sadece kendisinin yetiştirdiğini iddia etti.

Polis, yaptığı çalışma sonucu Erdal T.'ye ait yaklaşık 9,5 ton portakalın, Mersin Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nden gelen bir komisyoncuya satıldığını tespit etti. Satılan portakallar alınarak sahibi Erdal T.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Hasan A. ile Cebrail A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bahçeden 10 ton portakal çaldılar
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar

Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeden 10 ton portakal çaldılar - Son Dakika


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