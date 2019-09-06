Son Dakika Haberleri: Bahçeden 15 kilogram uyuşturucu çıktı
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Bahçeden 15 kilogram uyuşturucu çıktı

12 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince bir evin bahçesinde 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bahçeden 15 kilogram uyuşturucu çıktı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince bir evin bahçesinde 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Çatak Mahallesi'nde ikamet eden S.K.'ya (31) ait bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 15 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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