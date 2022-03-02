Bahçeden 3 ton portakal çalarken yakalandılar - Son Dakika
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Bahçeden 3 ton portakal çalarken yakalandılar

02.03.2022 14:54
Bahçeden 3 ton portakal çalarken yakalandılar

Adana'da bir bahçeden 3 ton portakal çalan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da bir bahçeden 3 ton portakal çalan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye sırasında bahçe içerisine gizlenmiş bir araç fark edildi. Bu sırada jandarmayı fark eden şahıslar kamyona binerek kaçtı. Yapılan takip sonucu araç Hıdırlı Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan incelemede arka kasasında yaklaşık 3 ton portakal olduğu belirlendi.

Araçtaki 3 kişinin portakalı R.E. isimli şahsa ait bahçeden hırsızlık amacıyla çaldıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Tragger, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeden 3 ton portakal çalarken yakalandılar - Son Dakika


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