Bahçeden 300 kilo armut çaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 300 kilo armut çalan iki hırsız yakalandı.

Olay, Hamamlı Mahallesi'ndeki bir armut bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.O. isimli şahsın bahçesinde yaklaşık 300 kilo armut çalındı. Bahçe sahibinin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde meyveleri çalan C.Ç. (26) ve A.D (33) isimli şahısları Sinanbey Mahallesi'nde bir araç içerisinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bahçede çalınan armutlar ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Seyfettin Aras/İHA)