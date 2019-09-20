Bahçeden 900 kilo kuru inciri çalan bekçi çıktı
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AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bir bahçeden 900 kilo kuru incir çalınması üzerine harekete geçen polis, hırsızın bekçi Ali Rıza Ayan (30) olduğunu belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:12 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Germencik
ilçesinde, bir bahçeden 900 kilo kuru incir çalınması üzerine harekete geçen polis, hırsızın bekçi Ali Rıza Ayan (30) olduğunu belirledi. Ayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ortaklar
Mahallesi'nde iddiaya göre, bir bahçeden dün yaklaşık 900 kilo kuru incir çalındı. Durumu fark eden bahçenin sahibi sabah saatlerinde polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bahçe
sahibinin şikayeti üzerine, polis konuşla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda bahçede bekçilik yapan Ali Rıza A., çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Ali Rıza A.'ın yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ali Rıza A.'nın kenevir ekimi yapmak, hırsızlık, cinsel taciz, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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