Son Dakika Haberleri: Bahçeden 900 kilo kuru inciri çalan bekçi çıktı
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Bahçeden 900 kilo kuru inciri çalan bekçi çıktı

15 dakika önce

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bir bahçeden 900 kilo kuru incir çalınması üzerine harekete geçen polis, hırsızın bekçi Ali Rıza Ayan (30) olduğunu belirledi.

Bahçeden 900 kilo kuru inciri çalan bekçi çıktı, System.String[]
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bir bahçeden 900 kilo kuru incir çalınması üzerine harekete geçen polis, hırsızın bekçi Ali Rıza Ayan (30) olduğunu belirledi. Ayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ortaklar Mahallesi'nde iddiaya göre, bir bahçeden dün yaklaşık 900 kilo kuru incir çalındı. Durumu fark eden bahçenin sahibi sabah saatlerinde polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bahçe sahibinin şikayeti üzerine, polis konuşla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda bahçede bekçilik yapan Ali Rıza A., çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Ali Rıza A.'ın yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ali Rıza A.'nın kenevir ekimi yapmak, hırsızlık, cinsel taciz, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Germencik, Ortaklar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:12 Kaynak: DHA
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