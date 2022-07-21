Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı - Son Dakika
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Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı

21.07.2022 15:16
Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı

DÜZCE'de pusu kurup, fındık bahçesinden dönen Gürbüz ailesine av tüfekleriyle ateş edip 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan şüphelilerin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları aileden oldukları tespit edildi.

DÜZCE'de pusu kurup, fındık bahçesinden dönen Gürbüz ailesine av tüfekleriyle ateş edip 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan şüphelilerin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları aileden oldukları tespit edildi. Jandarma, saldırıyı düzenleyen 4 kişi ile azmettirdiği öne sürülen 2 kişiyi arıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Mithat Gürbüz, oğulları Ali Gürbüz, Engin Gürbüz ve onun eşi Selma Gürbüz fındık bahçesinden dönerken, önlerini 4 kişi kesti. Bu kişiler av tüfekleriyle aileye ateş etti. Mithat ve Selma Gürbüz olay yerinde hayatlarını kaybetti, Ali ve Engin Gürbüz ise yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Gürbüz de kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aileye pusu kuran kişilerin arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ç. ailesinin fertleri olduğunu belirledi. M.Ç., K.Ç., K.Ç. ve M.Ç.'nin saldırıyı düzenlediği, 2 kişinin de azmettirdiği tespit edildi.

Köyde yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alınırken, jandarma 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ali Gürbüz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı - Son Dakika
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