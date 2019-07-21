Son Dakika Haberleri: Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı
Son Dakika Güncel Haber

Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı

15 dakika önce

ÇANKIRI'da, tarlasından kelek (Olgunlaşmamış kavun) yiyen 112 Acil Servis ekiplerinin bıraktığı notu ve parayı bulan Bayram Çelik büyük şaşkınlık yaşadı.

Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı, System.String[]
ÇANKIRI'da, tarlasından kelek (Olgunlaşmamış kavun) yiyen 112 Acil Servis ekiplerinin bıraktığı notu ve parayı bulan Bayram Çelik büyük şaşkınlık yaşadı.
Merkeze bağlı Germece köyünde sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına giden Bayram Çelik, keleklerin içinde 5 TL ve bir not buldu. Not kağıdında, "4 adet keleğinizi kopardık, hakkınızı helal edin. 5 TL bırakıyoruz. Çankırı 112 ekibi" yazısını gördü. Çelik, hakkını helal ettiğini ifade ederek "Notu ve parayı görünce ilk başta şaşırdım. Bir yandan da gururlandım. İnsanlık ölmemiş. 112'de çalışan arkadaşlarımız keleklerimizden koparmış ve karşılığını bırakmış. Hakkımı helal ediyorum. 112 çalışanlarımız başımızın tacı. Para bırakmalarına bile gerek yoktu. Kim olduklarını bilmiyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Acil Servis, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Trump, Türkiye'yi konuşmak için bütün Cumhuriyetçi Senatörleri toplantıya çağırdı Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:13:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]