Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü - Son Dakika

Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü

16.11.2020 09:19
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü, System.String[]

Edremit Körfezi'nde zeytinlerin olgunlaşmaya ve yağlanmaya başlamasıyla birlikte hasat çalışmaları hız kazandı.

Edremit Körfezi'nde zeytinlerin olgunlaşmaya ve yağlanmaya başlamasıyla birlikte hasat çalışmaları hız kazandı. Zeytin bahçelerinden modern ekipmanlar ile toplanan zeytinler, soğuk sıkım teknikleri ile fabrikalarda sıkılarak dünyanın en kaliteli zeytinyağları üretiliyor. Zaytinyağının bahçeden şişeye macerası kameralara böyle yansıdı.

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerini içinde barındıran ve ülkenin önemli zeytinyağı üretim merkezleri arasındaki yerini koruyan Edremit Körfezi'nde hasat mevsimi başladı. Bölgede yaşanan kuraklığa rağmen hava şartlarının olumlu geçmesi ve son yağan sonbahar yağmuruyla birlikte Körfez bölgesindeki yağlık zeytinler, erken hasat zeytinyağlarının sıkımı için yeterli olgunluğa ulaştı. Zeytin bahçelerinde zeytinlerin olgunluğa ulaşması sonrasında yoğun bir mesai başladı. Özellikle yağlık cins zeytinler ile ünlü Edremit Körfezi'nde gün içinde özel son teknoloji tırmıklar, silkiciler ve sarsıcı makineler ile toplanan zeytinler kasalanarak fabrikalara sevk ediliyor. Burada yıkanan ve yapraklarından ayıklanan zeytinler konveyör sistemler ile önce kırılarak eziliyor. Ezilen ve hamur haline gelen zeytinler ısıl işlem görmeden 21 derece sıcaklıkta dekantör denilen ve zeytinyağını ayrıştıran makinalara aktarılıyor. Zeytinyağı üretiminin her aşamasında hijyene çok dikkat ediliyor. Üretilen zeytinyağları özel havası alınmış galvaniz tanklara alınarak dinlendiriliyor ve süzme işlemi sonrasında şişelenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgi veren Nermin Hanım Zeytinliği işletmecisi Nermin Gelbal Gökduman, "Zeytin hasadında biz sırık kullanmıyoruz. Ağacı yıpratmadan hasat yapmak için çalışıyoruz. Onun için tırmıkları kullanıyoruz. Teknolojiden faydalanıyoruz. Sırta takılan hareketli aparatlar kullanıyoruz. Bu sene İtalya'dan gövde sarsıcı makine aldık. Onunla oldukça güzel bir verim elde ediyoruz. Zeytine hiçbir şekilde hasar vermeden tenteye dökülmesi sağlanıyor. Zeytinin yıpratmadan, toprağa değdirmeden aynı gün içinde de sıkım işlemimizi yapıyoruz soğuk sıkım olarak" dedi. - BALIKESİR

Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü
Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü

Edremit Körfezi, Edremit, Zeytin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bahçeden şişeye zeytinyağının öyküsü - Son Dakika Ekonomi


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