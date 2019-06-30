Son Dakika Haberleri: Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri, bir bahçeden su motoru çalıp 100 TL'ye satan 2 şüpheliyi yakaladı.

Bahçeden su motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekipleri, bir bahçeden su motoru çalıp 100 TL'ye satan 2 şüpheliyi yakaladı.Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Alayaprak Mahallesinde bir bahçede meydana geldi.Bahçede bulunan su motoru kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma yaptı.Ekipler, su motorunun sanayide bir iş yerine 100 TL karşılığında satıldığını tespit etti.İş yerinin güvenlik kamerasından 2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları kent merkezinde yakaladı.

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan ele geçirilen su motoru sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa
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