Son Dakika Haberleri: Bahçeden yetişen sebzeler ücretsiz dağıtıldı
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Bahçeden yetişen sebzeler ücretsiz dağıtıldı

1 saat önce

Karapınar Gençlik Merkezi bahçesinde yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Bahçeden yetişen sebzeler ücretsiz dağıtıldı, System.String[]

Karapınar Gençlik Merkezi bahçesinde yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Gençlik merkezi öğrencileri merkezin bahçesine domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık gibi sebzeler ekti.

Bakım ve sulama işlerini de öğrencilerin gerçekleştirdiği sebzeler, ihtiyaç sahiplerini teslim edildi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sebzeleri çok büyük bir azimle yetiştirdiğini söyledi.

Öğrencilerin paylaşmanın ve üretmenin önemini kavradığına dikkati çeken Karakul, "Ürettiklerimizin miktarı önemli değil. İlerleyen zamanlarda daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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