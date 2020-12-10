Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı - Son Dakika

Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı

10.12.2020 14:38

Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı Tanesi 6-7 liradan satılan 40 bin avokado çaldı, 2 aylık takiple yakalandı Üretici hırsızlara karşı gece boylu nöbet tutuyor Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı bölgelerdeki bahçelerde toplamda piyasa değeri 260 bin...

Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı

Tanesi 6-7 liradan satılan 40 bin avokado çaldı, 2 aylık takiple yakalandı

Üretici hırsızlara karşı gece boylu nöbet tutuyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı bölgelerdeki bahçelerde toplamda piyasa değeri 260 bin TL olan 40 bin adet avokado çaldığı iddia edilen şüpheli, son işinde jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı ve 45 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 70 milyon adet üretim hedeflenen Alanya'da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Fiyatın yüksek olması ve alıcısının kolay bulunması nedeniyle bahçelerde art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, sabahlara kadar nöbet tutuyor.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Demirtaş Mahallesi'ndeki H. Y. isimli kişiye ait bahçede avokado hırsızlığı ihbarını alması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sürdüren JASAT ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Oğuzhan K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine H. Y.'nin avokado bahçesinde pusu kuran jandarma, Oğuzhan K. ağaçlardan avokado topladığı esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli Oğuzhan K. gözaltına alınırken, çuval içerisinde 160 adet avokado ele geçirilirdi.

Yaklaşık 40 bin adet avokado hırsızlığı yaptığı tespit edildi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Oğuzhan K.'nın farklı zamanlarda ilçedeki birçok mahallede bulunan bahçelerden tanesi 6-7 liradan satılan yaklaşık 40 bin adet avokado hırsızlığı yaptığını tespit etti. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üretici avokado bahçelerinde nöbet tutuyor

Alanya ilçesinde geçiminin büyük kısmını avokadodan karşılayan üreticiler, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde sopa ve tüfeklerle sabaha kadar nöbet tutuyor. En son bir bahçeden 2 bin 500 TL değerinde avokadonun çalınmasının ardından üretici bahçelerinde sabaha kadar köpekler eşliğinde tüfekle nöbet tutmaya başlamışlardı.

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı ve 45 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 70 milyon adet üretim hedeflenen Alanya'da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Fiyatın yüksek olması ve alıcısının kolay bulunması nedeniyle bahçelerde art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, sabahlara kadar nöbet tutuyor. Hava karardıktan sonra ellerinde sopa ve tüfeklerle bahçelerinde devriye gezen üreticiler, en ufak bir ses duyduğunda 'kim var orada' diyerek o yöne koşuyorlar. Birbirleriyle de sürekli telefon irtibatı kuran çiftçiler, ellerindeki fenerlerle de karanlık noktaları aydınlatarak kontrol ediyor. Üreticiler avokado nöbeti her gün sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı
Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı
Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı
Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı

Jandarma, Türkiye, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelerden iki ayda 260 bin TL değerinde avokado çaldı, son işinde yakalandı - Son Dakika
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