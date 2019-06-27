Bahçelerinde Hint keneviri ele geçirilen çifte gözaltı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde evin bahçesinde 107 kök Hint keneviri ele geçirilen M.Ş. (71) ile eşi S.Ş. (63) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü
ilçesinde evin bahçesinde 107 kök Hint keneviri ele geçirilen M.Ş. (71) ile eşi S.Ş. (63) gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikkale Mahallesi'nde M.Ş. ve S.Ş. çiftinin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan armada 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirle ekipler tarafından imha edilirken M.Ş. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.
- Kahramanmaraş
Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu
Mardin'de kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi gözaltına alındı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı
Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu