Son Dakika Haberleri: Bahçelerinde Hint keneviri ele geçirilen çifte gözaltı
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Bahçelerinde Hint keneviri ele geçirilen çifte gözaltı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde evin bahçesinde 107 kök Hint keneviri ele geçirilen M.Ş. (71) ile eşi S.Ş. (63) gözaltına alındı.

Bahçelerinde Hint keneviri ele geçirilen çifte gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde evin bahçesinde 107 kök Hint keneviri ele geçirilen M.Ş. (71) ile eşi S.Ş. (63) gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikkale Mahallesi'nde M.Ş. ve S.Ş. çiftinin evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan armada 107 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirle ekipler tarafından imha edilirken M.Ş. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
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