Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar - Son Dakika

Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar

- Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar Evlerinin önüne açtıkları tezgah, hayvanlara umut oluyor Uşak'ta yaşayan iki kardeş evlerinin bahçesindeki ağaçlardan topladıkları meyveleri satarak, kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama alıyor.

- Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

Evlerinin önüne açtıkları tezgah, hayvanlara umut oluyor

UŞAK - Uşak'ta yaşayan iki kardeş evlerinin bahçesindeki ağaçlardan topladıkları meyveleri satarak, kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama alıyor. Koca yürekli çocuklar bu davranışlarıyla çevredeki vatandaşlara örnek oluyor.

Uşak Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Feride Şipit ve 6 yaşındaki Yusuf Efe Şipit, sokak hayvanları için seferber oldu. Minik çocuklar evlerinin bahçesindeki erik ağacından ve dut ağacından topladıkları meyveleri satmak üzere paketlemeye başladı. Daha sonra yine evlerinin önünde işlek bir caddede meyveleri kurdukları küçük bir satış tezgahında satmaya başlayan küçük kardeşlere çevrelerinden olumlu tepki geldi. Günün belli saatinde tezgah açan çocuklar şuana kadar 300 liralık satış yaptı. Elde ettikleri bu gelirle sokak hayvanları için mama alacaklarını belirten kardeşler mutlu olduklarını kaydetti.

"Keşke herkes çocuklar kadar duyarlı olsa"

Caddede satış yaptıklarını gördüğü çocuklardan papatya satın alan Nurdan Yılmaz, "Çocuklar çok güzel bir şey yapıyor. Dut, papatya satıp hayvanlar için mama alacaklarmış. Bence çok güzel bir şey, keşke herkes çocuklar kadar duyarlı olsa. Boş yere harcadığımız paralardan ziyade çocuklara verdiğimiz paralar daha iyi. En azından hayvanlar doyacak" dedi.

"Hayvan sevgim çok fazla"

Çiftliklerindeki papatyaların ve meyvelerin bolluğundan dolayı satıp hayvanlara fayda sağladıklarını söyleyen Feride Şipit, "Biz de böyle olunca hem sokaktaki hayvanlara hem kendi hayvanlarımıza mama almaya karar verdik. Evimize ilk aldığımız hayvanı öyle çok sevdim ki hayvan sevgim oradan çıktı diye tahmin ediyorum, bu yüzden de bu süreci devam ettireceğiz. Böyle bizim gibi davranan insanlara çok teşekkür ediyoruz. Bize yardım eden bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sokaktaki hayvanlar aç kalmasın"

Ellerinden geldiği kadar hayvanın karnını doyurmak istediklerini belirten Yusuf Efe Şipit, "Ne kadar olursa o kadar alırız. 300 lira paramız var 1000 liraya kadar biriktireceğiz, öyle alacağız. Hayvanları çok sevdiğim için onlara mama aldığımız için mutluyum. Sokaktaki hayvanların aç kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

Uşak, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 15:16 Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:27 Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 05:10:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]