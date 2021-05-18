BAHÇELERİNE GELEN YARALI TİLKİYİ BESLİYORLAR - Son Dakika

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TOKAT'ın Yazıbaşı köyünde yaşayan Şahin ailesi, son günlerde bahçelerine gelmeyi alışkanlık haline getiren yaralı tilkiyi besliyor.

Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde ikamet eden Şahin ailesinin evlerini son günlerde bir tilki ziyaret etmeye başladı. Sol ön bacağından yaralı olduğu fark edilen tilkiye evdekiler yiyecek verdi. Yarasından dolayı avlanma sıkıntısı çektiği düşünülen ve yiyecekleri geri çevirmeyen tilki evdeki çocukların da sevgisini kazandı.

Evde yaşayanlardan öğretmen Korhan Şahin, Sık sık olmasa da bazı akşamlar bu minik dostumuz bizi ziyarete geliyor. Ön bacaklarından birisinde doku kaybı var. Rahat avlanamadığını düşünüyorum. Bu yüzden iyileşene kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız dedi.