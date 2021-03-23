Bahçelerine Karadeniz usulü teleferikle ulaşıyorlar - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Direk ailesi, tepedeki bahçelerine geçişi kolaylaştırmak için kurdukları teleferikle 40 dakikalık mesafeyi 40 saniyeye düşürdü.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde ikamet eden Direk ailesi, bir Trabzon turunda teleferik sistemiyle karşılaştı. Bahçeye her gün yürüyerek büyük mesafe kat eden aile bireyleri, ulaşımı kolaylaştırmak için çareyi teleferik sisteminde buldu. Van'da aynı teleferik sistemi kuracak ustayı bulamayan baba Necmettin Direk, bu kez Rize'den bir ustayla anlaştı. Van'a gelen Rizeli usta tarafından bir hafta içinde ev ile bahçe arasında bir ton taşıma kapasitesi bulunan teleferik sistemi kuruldu. Aile, 10 yıldır kullandıkları bu sistemle yol üzerinde dere ve uçurumların bulunduğu arazilerine 40 saniyede ulaşıyor.

"Trabzon turunda bu sitemi gördük"

İHA muhabirine konuşan Caner Direk, Van'da daha önce bu şekilde bir sistemin olmadığını belirtti. Teleferik sayesinde rahatlıkla arazilerine gidip geldiklerini ifade eden Direk, "Eskiden evden bahçeye ulaşım 40 dakika sürüyordu. Çünkü arada bir dere ve uçurum var. Ancak şu an teleferikle 40 saniyede geliyoruz. Ailece gittiğimiz Trabzon turunda bu sistemi gördük. Babam da 'bunu Van'da yapabiliriz' dedi. Tabi daha önce burada böyle bir sistem yoktu. Asansör işleriyle ilgilenenlere sorduk. Onlarda bizler yatay sistem kuruyoruz, ancak bu dikey diye kuramayacaklarını söyledi. Kuzenimle birlikte Rize'ye gittik ve orada ustayla anlaştık. Tabi ustaların buradaki çalışması bir hafta sürdü. Bir haftada yapılan teleferiği 10 yıldır kullanıyoruz" dedi.

"Görenler şaşırıyor"

Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini dile getiren Direk, "Teleferiğin altında geçen yol Erek Dağı'na gittiği için bahar aylarında pikniğe gidenlerin dikkatini çekiyor. Bahçedeki ve tarladaki çalışmalarımıza karların erimesiyle birlikte başlıyoruz. Ağaç altı temizleme, gübreleme ve budama çalışmalarına başladık. Teleferikle gidip geldiğimiz bahçemize işlerimizi kışa kadar sürdürüyoruz" diye konuştu. - VAN