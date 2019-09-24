Son Dakika Haberleri: Bahçeli, 1 Ekim öncesinde parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek
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Bahçeli, 1 Ekim öncesinde parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

Bahçeli, 1 Ekim öncesinde parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Ankara'da geniş çaplı bir toplantının yapılacağını belirtti.

Yalçın, toplantının 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde "hazırlık toplantısı" niteliğini taşıdığını kaydetti.

Merkez Yürütme Kurulu, Eylül, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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