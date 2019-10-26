Bahçeli: "17 Ekim'de ABD'yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya'yla sağlanan anlaşma...
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Bahçeli: "17 Ekim'de ABD'yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya'yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:08 Kaynak: AA
Bahçeli: "17 Ekim'de ABD'yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya'yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir."
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