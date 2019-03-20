Bahçeli: "2023'ün Lider Ülkesi Türkiye'sini Hep Birlikte İnşa Edelim"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'da partisinin mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'da partisinin mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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