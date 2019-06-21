Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı,...
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Bahçeli: "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı,...

30 dakika önce

Bahçeli: "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir"

Bahçeli:
Bahçeli: "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir"
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:26 Kaynak: AA
23 haziran, cumhur ittifakı, Güncel
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