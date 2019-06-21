Bahçeli: "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı,...
30 dakika önce
Bahçeli: "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir"
Bahçeli: "23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir"
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:26 Kaynak: AA
AK Parti İstanbul'u muhafazakar Kürt seçmenin oylarıyla kazanmayı umuyor
İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı
THY'den 23 Haziran açıklaması: İptal haberleri doğru değil
İstanbul seçmeni tatilden dönmeye başladı