Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının...
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Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının...

1 saat önce

Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım" dedi.

Bahçeli,
Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
Politika
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