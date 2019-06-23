Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış...
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Bahçeli, "23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış...

1 saat önce

Bahçeli, "23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır" dedi.

Bahçeli,
Bahçeli, "23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
Politika
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