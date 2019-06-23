Bahçeli, "23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış...
1 saat önce
Bahçeli, "23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır" dedi.
Bahçeli, "23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:47 Kaynak: İHA
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