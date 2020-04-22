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Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için...
6 saat önce
Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.
Bahçeli: "23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:13 Kaynak: İHA
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