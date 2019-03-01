Son Dakika Haberleri: Bahçeli, "27'nci Dönem TBMM'nin Süresi 2023 Yılında Dolacaktır.

Bahçeli, "27'nci Dönem TBMM'nin Süresi 2023 Yılında Dolacaktır.

1 saat önce

IHAAW172603-SIY/01-03-2019- Bahçeli, "27'nci Dönem TBMM'nin süresi 2023 yılında dolacaktır.

Bahçeli,
IHAAW172603-SIY/01-03-2019

- Bahçeli, "27'nci Dönem TBMM'nin süresi 2023 yılında dolacaktır. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonraki beş yıllık süre de 2024 yılında tamamlanacaktır. Anlaşılacağı üzere bütün yollar Cumhuriyet'in yüzüncü yılına çıkmaktadır" dedi. 01.03.2019 17: 26: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:31 Kaynak: İHA

Politika
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