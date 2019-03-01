Bahçeli, "27'nci Dönem TBMM'nin Süresi 2023 Yılında Dolacaktır.

IHAAW172603-SIY/01-03-2019- Bahçeli, "27'nci Dönem TBMM'nin süresi 2023 yılında dolacaktır.

IHAAW172603-SIY/01-03-2019



- Bahçeli, "27'nci Dönem TBMM'nin süresi 2023 yılında dolacaktır. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonraki beş yıllık süre de 2024 yılında tamamlanacaktır. Anlaşılacağı üzere bütün yollar Cumhuriyet'in yüzüncü yılına çıkmaktadır" dedi. 01.03.2019 17: 26: 03 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı

Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı