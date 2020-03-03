Bahçeli: 27 Şubat'ta İdlib'deki saldırıda Ruslar da vardı, Putin'in varmak istediği yer neresidir?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "27 Şubat 2020'de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar? Neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir?" dedi.



"Ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur. Bu menfur saldırının insanlığa, ikili anlaşma ve uzlaşmalara, evrensel değer ve mirasa aykırılığı ortadadır. Sorulacak hesabımız alınacak intikamımız vardır" diyen MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İdlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki Balyun kasabasında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına önce karadan roket ve top mermileriyle saldırı düzenlendiğini, ardından hava bombardımanı başladığını söyledi.