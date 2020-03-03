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Bahçeli: 27 Şubat'ta İdlib'deki saldırıda Ruslar da vardı, Putin'in varmak istediği yer neresidir?
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, " Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır." dediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:03
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