Bahçeli: 27 Şubat'ta İdlib'deki saldırıda Ruslar da vardı, Putin'in varmak istediği yer neresidir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bahçeli: 27 Şubat'ta İdlib'deki saldırıda Ruslar da vardı, Putin'in varmak istediği yer neresidir? - Son Dakika Dünya

Bahçeli: 27 Şubat'ta İdlib'deki saldırıda Ruslar da vardı, Putin'in varmak istediği yer neresidir?

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, " Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır." dediView on euronews

Bahçeli: 27 Şubat'ta İdlib'deki saldırıda Ruslar da vardı, Putin'in varmak istediği yer neresidir?

Devlet Bahçeli, Arap Baharı, MHP, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:03 
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