Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "31 Mart'ı Çok Önemsiyorum"

Bahçeli: "31 Mart'ı Çok Önemsiyorum"

1 saat önce

- MHP Genel Merkezi Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bahçeli:
- MHP Genel Merkezi
Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:08 Kaynak: AA

Ankara, MHP, Güncel
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