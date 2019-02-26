Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Bekayla Ne İlgisi Var Diyenlerin Niyetleri Bozuk...

Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur.

Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur."

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