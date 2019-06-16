Bahçeli: "31 Mart öncesi HDP ile ittifak yapmıyoruz diyen CHP'nin, 31 mart sonrası HDP'ye...
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- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:34 Kaynak: AA
- Hemşehri dernekleri temsilcileriyle düzenlenen toplantı MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin açıklamaları İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul
'da hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.
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