IHAAW173746-SIY/01-03-2019



- Bahçeli, "31 Mart'ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır" dedi. 01.03.2019 17: 37: 46 TSI

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