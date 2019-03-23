Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "31 Mart Yalanla Doğru, Sahtekarlıkla Sadakat, Terör Sevicilerle Türkiye Sevdalıları...

Bahçeli: "31 Mart Yalanla Doğru, Sahtekarlıkla Sadakat, Terör Sevicilerle Türkiye Sevdalıları...

22 dakika önce

Bahçeli: "31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır.

Bahçeli:
Bahçeli: "31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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