Bahçeli: "31 Mart Yalanla Doğru, Sahtekarlıkla Sadakat, Terör Sevicilerle Türkiye Sevdalıları...
22 dakika önce
Bahçeli: "31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır.
Bahçeli: "31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA
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