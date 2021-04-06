Bahçeli: "4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir" - Son Dakika

Bahçeli: "4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir"

06.04.2021 13:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bazı amirallerin açıklamasına yönelik muhalefet partilerinin sakat ve sancılı pozisyon aldığını belirtti.

İsmet İnönü'nün "Şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru bir haktır" sözünün, "CHP'nin engebeli yol haritası, dağınık ana fikri, esasen tarihi yanılgısı ve yozlaşmış düşüncesi" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Darbelerle yüzleşmek CHP'yle yüzleşmektir. Statükocularla, vesayetçi mihraklarla hesaplaşmak CHP'yle hesaplaşmak demektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Nisan bildirisine karşı duruşuyla da kendilerini şaşırtmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Be hey kendini bilmez, be hey demokrasiden bihaber; 4 Nisan bildirisinin neresi sahte gündemdir? Sahte olan sen misin yoksa gündem midir? Ekmeğimize kan doğramak isteyen darbe meraklılarına daha hangi hallerde tepki göstereceksin? Soğan, patates, patlıcan kadar; milli iradenin onuru, hayat ve varlık hakları yok mudur? Kılıçdaroğlu'nun iskelesi hasarlıdır, rotası savruktur, dümeni kırıktır, pusulası bozuktur, çarmığı kopuktur, halatı kesiktir, güvertesi göçüktür, zihniyeti batıktır.

104 emekli amiral arasında bulunan ve güney sınırlarında PYD'nin olmasını isteyen muhtıracı Türker Ertürk'ü CHP'ye alan, parti saflarına katan, heyecanla yakasına rozeti takan kimdir? CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. ve 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir."

"104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır?"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP ve İYİ Partili bazı yöneticilerin, bazı amirallerin açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerine de tepki göstererek, "4 Nisan bildirisine tepki göstermek, itiraz etmek için daha neyin olması beklenmektedir?" diye sordu.

CHP yönetiminin, "demokrasi için ağır bir tehdit, Türkiye siyasetinin ayrık otu, çıbanbaşı olduğunu" savunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP yönetimi, darbeci genetiğini, cuntacı özelliklerini saklamakta beis görmeyen faziletsiz, faşist ve fuzuli bir zihniyetten başkası değildir.

Bahçeli: 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir
Bahçeli: 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir
Bahçeli: 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir
Bahçeli: 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, 4 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeli: '4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir' - Son Dakika


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