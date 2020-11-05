Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir." - Son Dakika

Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir."

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