Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir." - Son Dakika

Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir."
05.11.2020 15:15
Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir.
Bahçeli: "ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir."
Milli, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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