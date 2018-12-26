Bahçeli: "Abd'nin Ani Kararının Önünde ve Arkasında Ne Yattığını Bilemiyoruz"
57 dakika önce
- MHP Genel Merkezi Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
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Genel Merkezi
Basın kuruluşlarının Ankara
temsilcileri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:43 Kaynak: AA
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