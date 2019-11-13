Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek... - Son Dakika
Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek...
6 saat önce
Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır." - ANKARA
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti Oyuncu Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'e güzel yemek yapabilmek için ders almaya başladı İmamoğlu'nu hedef aldıktan sonra İBB'den çıkarılan Murat Kazanasmaz, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler