Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek... - Son Dakika

Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek...

6 saat önce

Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır.

Bahçeli:

Bahçeli: "ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
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