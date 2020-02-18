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Bahçeli: "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur" - TBMM
7 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:29 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
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