Bahçeli: "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur" - TBMM - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur' - TBMM - Son Dakika

Bahçeli: "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur" - TBMM

7 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

Bahçeli: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinin algı operasyonuna kanacak ve inanacak yoktur - TBMM

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:29 Kaynak: AA
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