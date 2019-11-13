Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin...
Son Dakika Politika Bahçeli: 'ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin... - Son Dakika

Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin...

7 saat önce

Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir.

Bahçeli:

Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir." - ANKARA

İsrail, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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