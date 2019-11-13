Son Dakika › Politika › Bahçeli: 'ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin... - Son Dakika
Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin...
7 saat önce
Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
Bahçeli: "ABD, terör örgütlerini açıktan kollamakla sözde Kürdistan, yani ikinci İsrail devletinin alt yapısını oluşturmaya taammüden azmetmiş, bu ihanete ayan beyan hizmet ederek politikalarını buna göre belirlemiştir." - ANKARA
Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı - Ayn El Arap'ta zorlu devriye Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı