Son Dakika Haberleri: Bahçeli: ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Bahçeli: ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor

3 saat önce

MHP lideri Bahçeli, ABD'den yapılan S-400 açıklamalarına tepki göstererek, "ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır" dedi.

Bahçeli: ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor, System.String[]
MHP lideri Bahçeli, ABD'den yapılan S-400 açıklamalarına tepki göstererek, "ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:58 
MHP, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli: ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]