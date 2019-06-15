Bahçeli: ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyor
3 saat önce
MHP lideri Bahçeli, ABD'den yapılan S-400 açıklamalarına tepki göstererek, "ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır" dedi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:58
lideri Bahçeli, ABD'den yapılan S-400 açıklamalarına tepki göstererek, "ABD Türkiye
'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır" dedi.
ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır
Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor
Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında