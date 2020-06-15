Bahçeli: "ABD'yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA'nın PKK/ YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ'cülerin yağma ve talan vak'alarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır." - ANKARA