Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisinin İçerisinde 'Yeni Siyasi Oluşuma İhtiyaç Var' Diyenler Bir...
18 dakika önce
Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde 'Yeni siyasi oluşuma ihtiyaç var' diyenler bir senaryonun figüranlarıdır.
Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde 'Yeni siyasi oluşuma ihtiyaç var' diyenler bir senaryonun figüranlarıdır."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 Kaynak: AA
MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi
Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu!