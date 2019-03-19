Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisinin İçerisinde 'Yeni Siyasi Oluşuma İhtiyaç Var' Diyenler Bir...

Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisinin İçerisinde 'Yeni Siyasi Oluşuma İhtiyaç Var' Diyenler Bir...

18 dakika önce

Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde 'Yeni siyasi oluşuma ihtiyaç var' diyenler bir senaryonun figüranlarıdır.

Bahçeli:
Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde 'Yeni siyasi oluşuma ihtiyaç var' diyenler bir senaryonun figüranlarıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 Kaynak: AA

Politika
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